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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،استعداداً للمرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تنطلق غدا  السبت، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الجهود المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 

وأكد المحافظ على أهمية التركيز على إزالة حالات التعدي في مهدها، والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، مع عدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وموجها مسؤولي الأملاك باستمرار حصر التعديات، وتحديث قواعد البيانات،والتنسيق مع جهات الولاية، وتكثيف حملات الرصد المبكر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  10 إلى 30 مايو الماضي ،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونية ، وتختتم بالمرحلة الثالثة بداية من غد السبت  5  يوليو الجاري وحتى 25 من نفس الشهر.

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