قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. 210 أدعية مستجابة تجلب لك الخيرات
الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي
لساني عاجز.. تعليق مؤثر من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو
أرسنال الإنجليزي يعلن رحيل مدافعه رسميا
شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت؟ اعرف آراء الفقهاء وقصته وفضل صومه
المركزي للإحصاء الفلسطيني: 157 ألف شهيد سقطوا منذ بدء النكبة
موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع
رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة
التوك شو| الأرصاد تحذر: موجة حارة شديدة.. أسعار الذهب اليوم
محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد اعتزاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: مشروع الابتكار الزراعي خطوة نوعية لرفع كفاءة القطاع ودعم صغار المزارعين

الابتكار الزراعي ببني سويف
الابتكار الزراعي ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن مشروع "الابتكار الزراعي" يمثل إضافة مهمة إلى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم صغار المزارعين وتبني الممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز الإنتاجية وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، وذلك من خلال إدخال نظم الزراعة الذكية والحلول الرقمية المتطورة في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.

 وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لإنجاح المشروعات التنموية الداعمة للقطاع الزراعي، مع توجيه كافة الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتعاون البناء مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يحقق التنمية الريفية المتكاملة، ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030.

 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير عرضه الدكتور علاء محمد سعيد عضو اللجنة التنسيقية والمنسق الفني بين المحافظة والمشروع، حول أعمال اللجنة التنسيقية للمرحلة الثانية من مشروع "الابتكار الزراعي"، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويستهدف دعم أصحاب الحيازات الصغيرة (الأقل من 3 أفدنة) بمحافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط.

 وأشار التقرير إلى أن مديرية الزراعة استضافت، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، أول اجتماعات اللجنة التنسيقية للمرحلة الثانية من المشروع بقاعة الإرشاد الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمتابعة الأنشطة وتذليل أية معوقات قد تعترض تنفيذ المشروع.

 وأوضح الدكتور علاء سعيد أن المشروع يستهدف مساعدة صغار المزارعين على تبني تطبيقات زراعية حديثة خاصة في مجالات النباتات الطبية والعطرية، الطماطم، البصل والثوم، والسمسم، بجانب تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتقديم الدعم المؤسسي والفني للجمعيات الزراعية لتحسين خدماتها التسويقية والرقمية، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة من خلال برامج حاضنات ومسرعات الأعمال.

شهد الاجتماع، الذي جاء برئاسة الدكتور أيمن حمودة مدير مديرية الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع، حضور ممثلي مديريات الري والتضامن والجمعيات الأهلية والزراعية المستفيدة، إلى جانب الدكتور شتيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بمصر، والدكتور محمد نبيل نائب مدير المشروع، والدكتور النوبي حفني مدير مكون الدعم المؤسسي، والمهندس طه خليل مدير مكتب بني سويف.

 كما تضمن الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات الأهلية المستفيدة بالمحافظة، وهي جمعية "ابدأ بنفسك للتنمية المتكاملة"، وجمعية "قاي التعاونية الزراعية"، وجمعية "أجيال الخير للتنمية"، وجمعية "النهر الجاري لتنمية المجتمع الزراعي"، وجمعية "تنمية الثروة الحيوانية والزراعية" بمركز الفشن، وجمعية "شباب الخير"، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المشروع وهذه الجمعيات لمواجهة التحديات في قطاعي الزراعة والتصنيع، وتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين، وتيسير وصولهم إلى الأسواق والخدمات الرقمية والتمويل والمدخلات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءتهم الإنتاجية والتسويقية.

 من جانبه، أوضح الدكتور محمد نبيل نائب مدير المشروع أن البروتوكولات الموقعة مع الجمعيات تهدف إلى تكامل الجهود بين الأطراف المعنية لمواجهة التحديات وتحقيق أقصى استفادة لصغار المزارعين عبر تطبيق ممارسات الزراعة الذكية والحلول المستدامة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك

أرشيفية

المخدرات طيرت عقله.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي

ترشيحاتنا

المتهم لحظة اقتحام المطعم بالسلاح

طايح في الناس بالسنجة.. سقوط كوارشي بطل فيديو بلطجة فيصل

أرشيفية

خلال 6 أشهر .. الداخلية تضبط 18 مليون مخالفة مرورية بينها 400 الف للسيارات النقل| فيديو

شجرة مانجو

مصرع شخص سقط من أعلى شجرة مانجو بقنا

بالصور

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد