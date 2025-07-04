محافظ بني سويف: مشروع الابتكار الزراعي خطوة نوعية لرفع كفاءة القطاع ودعم صغار المزارعين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن مشروع "الابتكار الزراعي" يمثل إضافة مهمة إلى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم صغار المزارعين وتبني الممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز الإنتاجية وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، وذلك من خلال إدخال نظم الزراعة الذكية والحلول الرقمية المتطورة في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لإنجاح المشروعات التنموية الداعمة للقطاع الزراعي، مع توجيه كافة الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتعاون البناء مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يحقق التنمية الريفية المتكاملة، ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير عرضه الدكتور علاء محمد سعيد عضو اللجنة التنسيقية والمنسق الفني بين المحافظة والمشروع، حول أعمال اللجنة التنسيقية للمرحلة الثانية من مشروع "الابتكار الزراعي"، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويستهدف دعم أصحاب الحيازات الصغيرة (الأقل من 3 أفدنة) بمحافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط.

وأشار التقرير إلى أن مديرية الزراعة استضافت، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، أول اجتماعات اللجنة التنسيقية للمرحلة الثانية من المشروع بقاعة الإرشاد الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمتابعة الأنشطة وتذليل أية معوقات قد تعترض تنفيذ المشروع.

وأوضح الدكتور علاء سعيد أن المشروع يستهدف مساعدة صغار المزارعين على تبني تطبيقات زراعية حديثة خاصة في مجالات النباتات الطبية والعطرية، الطماطم، البصل والثوم، والسمسم، بجانب تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتقديم الدعم المؤسسي والفني للجمعيات الزراعية لتحسين خدماتها التسويقية والرقمية، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة من خلال برامج حاضنات ومسرعات الأعمال.

شهد الاجتماع، الذي جاء برئاسة الدكتور أيمن حمودة مدير مديرية الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع، حضور ممثلي مديريات الري والتضامن والجمعيات الأهلية والزراعية المستفيدة، إلى جانب الدكتور شتيفن شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي بمصر، والدكتور محمد نبيل نائب مدير المشروع، والدكتور النوبي حفني مدير مكون الدعم المؤسسي، والمهندس طه خليل مدير مكتب بني سويف.

كما تضمن الاجتماع توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات الأهلية المستفيدة بالمحافظة، وهي جمعية "ابدأ بنفسك للتنمية المتكاملة"، وجمعية "قاي التعاونية الزراعية"، وجمعية "أجيال الخير للتنمية"، وجمعية "النهر الجاري لتنمية المجتمع الزراعي"، وجمعية "تنمية الثروة الحيوانية والزراعية" بمركز الفشن، وجمعية "شباب الخير"، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المشروع وهذه الجمعيات لمواجهة التحديات في قطاعي الزراعة والتصنيع، وتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين، وتيسير وصولهم إلى الأسواق والخدمات الرقمية والتمويل والمدخلات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءتهم الإنتاجية والتسويقية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نبيل نائب مدير المشروع أن البروتوكولات الموقعة مع الجمعيات تهدف إلى تكامل الجهود بين الأطراف المعنية لمواجهة التحديات وتحقيق أقصى استفادة لصغار المزارعين عبر تطبيق ممارسات الزراعة الذكية والحلول المستدامة.