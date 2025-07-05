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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف ووزير الإسكان يتفقدان محطتي المعالجة الثنائية بطحا البيشة

محافظ بني سويف ووزير الإسكان
محافظ بني سويف ووزير الإسكان

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري مركز ببا ، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة " اليوم" ، وفي حضور :اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومسئولي الوزارة، والمحافظة، وبعض أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد الوزير والمحافظ محطة المعالجة الثنائية بقرية طحا البيشة ، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، بتكلفة 550 مليون جنيها ، وبطاقة 15/25 ألف م3/يوم ، وتخدم 190 ألف نسمة في 12 قرية باجمالي أطوال شبكات (83.154 كم ) و إجمالي خطوط طرد (18.482كم ) وهي (االملاحية ،الملاحية البحرية ، بني محمد الشرقية ،بني عوض، البرانقة،  بني ماضي ، كفر ناصر،طحا البيشة، غياضة الغربية ،أم الجنازير، الضباعنة ،كفر منصور ).

وتجول الوزير والمحافظ داخل مكونات المشروع  والتي شملت(المدخل والمصافي ، أحواض التهوية، غرفة التوزيع ، أحواض الترسيب النهائي ، محطة رفع الحماة المعادة والزائدة ،أحواض تركيز الحماة ،محطة رفع الحماة المركزة ،أحواض تجفيف الحماة ،مبنى نوافخ الهواء، مبنى الكهرباء ،مبني الإدارة والمعمل ،مبنى المخزن والورشة ،حوض التلامس ،مبني الكلور، محطة ضخ صرف الموقع)

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ بني سويف ، إلى محطة مياه الفقاعي ، والتي تعمل بطاقة 8.6 ألف متر مكعب في اليوم ، وتخدم 35 ألف نسمة بقرى : الفقاعي ، منية الجيد ، كفر جمعة ، جزيرة الفقاعي) واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل من مسؤولي الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه والتي شملت عنابر الشبة والكيمياويات ووحدة الكلورة وغرفة طلمبات المياه العكرة  ووحدة التشغيل والتحكم.

بني سويف الاسكان ببا

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