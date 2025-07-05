قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يتصدر القائمة.. حصيلة أرباح الأندية العربية في مونديال الأندية
دعاء يوم عاشوراء مجرب ومستجاب.. ردده أثناء الصيام
محافظ المنوفية يزور مصابي الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام
هل يجوز الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟.. الإفتاء تجيب
الحرس الثوري يتوعد برد "ساحق" إذا وقع أي هجوم جديد على إيران
هل التردد في إكمال صيام عاشوراء يبطله أم يقلل الثواب؟ ..الإفتاء تجيب
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان
دعاء يوم عاشوراء للهداية والفرج .. اغتنمه وردده الآن
كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%
مصرع 9 وإصابة 11 شخصا.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة في حادث الإقليمي
الصحة: 9 وفيات و11 مصابا في حادث الطريق الإقليمي
قمة استثنائية لـ"بريكس" تنطلق غداً في ريو دي جانيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يصل بني سويف لمتابعة موقف عدد من المشروعات ضمن «حياة كريمة»

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة بني سويف، لمتابعة موقف عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث كان في استقباله الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

يرافق وزير الإسكان خلال الزيارة مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفور وصوله، عقد المهندس شريف الشربيني لقاءً مع محافظ بني سويف لاستعراض جميع الملفات المشتركة فيما يخص مجالات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه شرب وصرف صحي، على مستوى المحافظة.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، جاءت لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة من خلال الجهات التابعة لها، حيث تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم تفقدها اليوم للوقوف على نسب التنفيذ بها على الأرض، وأيضا العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية، للانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الإسكان أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية، لما لها من أهمية كبيرة لتحسين جودة الحياة لدى المواطن المصري في مختلف القرى المستهدفة ضمن المبادرة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية زيارة وزير الإسكان للمحافظة، والتي تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع البنية التحتية والمرافق في بني سويف.

وقال إن الجولة المشتركة تستهدف الوقوف ميدانيًا على معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يدعم من جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ: “نثمن التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في قطاع المرافق الذي يمثل أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين بقرى ومدن بني سويف”.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، درع تكريم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تقديراً لجهوده ودعمه للمشروعات الجارية بالمحافظة.

شريف الشربيني بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها

مفاوضات على صفيح نووي| وشروط وضغوط بين إيران وأميركا وسط ترقب دولي.. تفاصيل

مفاوضات على صفيح نووي| وشروط وضغوط بين إيران وأميركا وسط ترقب دولي.. تفاصيل

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يحيل مخالفات بالمحليات رصدها التفتيش للتحقيق

بالصور

ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد