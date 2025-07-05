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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 5 يوليو 2025

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم الحمراءسواء البلدية أو المستوردةاستقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 5 يوليو2025 ٠

أسعار اللحوم البلدية:


اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو

اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو

وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو

اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو


 ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعاتالاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠

المستوردة للكيلو الاستقرار الحكومية وتوفير

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