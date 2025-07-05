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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة مياه شرب الفقاعي بمركز ببا

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، محطة مياه شرب الفقاعي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بمركز ببا بمحافظة بني سويف، وذلك خلال جولته اليوم بالمحافظة لتفقد عددا من المشروعات.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ بني سويف بمكونات محطة الفقاعي، واستمعا لشرح تفصيلي من المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

وأشارت إلى أن طاقة المحطة تبلغ 8.60 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 35 ألف مستفيد ويشمل نطاق الخدمة قرى ( الفقاعي – كفر جمعة – جزيرة الفقاعي – منيه الجيد ).

وأضافت أن الأعمال الأخيرة التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحطة شملت توريد وتركيب أعمال كهروميكانيكة، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمحطة لتشغيلها لخدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

رافق الوزير خلال الجولة مسئولي وزارة الإسكان، والمحافظة، ونواب البرلمان عن المحافظة، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اخبار مصر مال واعمال حياة كريمة الريف المصري مياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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