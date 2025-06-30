بثينة مصطفى: مبادرة حياة كريمة تستهدف القضاء على الاحتياجات والعوز

قالت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة إن المصريين يفتخرون بـ 30 يونيو، يوم النصر؛ لأنه عقب هذا اليوم أصبحت هناك رؤية واضحة للدولة، إلى جانب المشروعات القومية.

المشروعات التنموية

أشارت المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإقامة العديد من المشروعات التنموية، ويعتبر أحد أهم المشاريع والذي يمكن القول عنه، أن «مشروع القرن» هو «حياة كريمة».

الانتهاء من المرحلة الأولى

لفتت إلى أنه يمكن القول بأن دول العالم أجمع كان هذا المشروع يتم فيها، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، والمرحلة الثانية على وشك البدء بها.



البنية التحتية والخدمات الصحية

أوضحت أن المشروع يستهدف توفير السكن الكريم والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية، فضلا عن كافة المحاور التي تشملها المبادرة بالقرى الأكثر احتياجا.



المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أكدت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ترتكز على فكرة بناء الإنسان، وخلال الخمس أعوام الماضية منذ بداية المشروع وصل الأمر إلى خدمة 45 مليون مستفيد بكل مجالات التنمية في جميع المحافظات.



القضاء على الاحتياجات

قالت بثينة مصطفى إن هناك نحو 55 ألف متطوع بمبادرة «حياة كريمة»، وأن رؤية المبادرة منطلقة من رؤية الدولة، وهي فكرة القضاء على الاحتياجات والعوز، وهو أحد الأهداف والمحاور المهمة التي تعمل عليها مؤسسة «حياة كريمة».