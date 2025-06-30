خبير اقتصادي: «حياة كريمة» حققت التوزيع العادل للمشروعات الخدمية

قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تسعى إلى عملية تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وذلك أحد الأجزاء الهامة من خطة الدولة الاقتصادية، وهو توسيع القاعدة الاجتماعية بشكل كبير، فضلا عن العدالة في توزيع الخدمات.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

لافتا إلى أن الأمر في السابق كان هناك فقر للخدمات المقدمة للعديد من المحافظات المصرية، خاصة في صعيد مصر، وبالتزامن مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بدأ يكون هناك توزيع عادل للمشروعات من خلال برنامج «حياة كريمة»، وأصبح أن يكون هناك فكرة العدالة في المشروعات الخدمية في كافة المحافظات.

تقليل الهجرة من محافظات الصعيد

مؤكدا على أن أحد أهم الأجزاء الهامة هو استفادة المواطنين من تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة، فضلا عن فكرة تقليل الهجرة من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى، والذي كان يؤثر بشكل كبير في الماضي على القاهرة والضغط السكاني، بسبب انعدام الخدمات.

برنامج الحماية الاجتماعية

وأكد على أنه مع المرحلة الجديدة لبرنامج الحماية الاجتماعية، أصبح هناك بنية تحتية هامة للمواطن من خدمات صرف صحي وخدمات مياة وغاز طبيعي، وذلك جزء هام بدأت فيه الدولة المصرية.

تقليل الفجوات الاجتماعية

مشيرا إلى أن الدولة المصرية بدأت في عمليات تقليل الفجوات الاجتماعية بين جميع المحافظات على مستوى الدولة، في خطوة هامة تعمل على توفير مزيد من فرص العمل في كافة محافظات الجمهورية،كما أن الدولة تولي اهتمام بالعديد من المبادرات، سواء على مستوى التعليم وتحسين جودته من خلال التوسع في إنشاء المدارس بالمحافظات والأماكن النائية خطوة وداعم قوي لدعم العملية التعليمية.