بالمجان.. فحص وعلاج 1929 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ| صور

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها بقرية «الشخلوبة» التابعة لمركز سيدي سالم، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

أشرف على تنفيذ القافلة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وقال الدكتور محمد أبو السعد، إن القافلة ضمت 11 عيادة طبية تخصصية تغطي 10 تخصصات أساسية: الباطنة، الأطفال، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، والجراحة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية المتنوعة.

وأشار إلى أن 1929 مواطناً استفادوا من خدمات العيادات التخصصية، فضلاً عن إجراء 271 تحليلاً طبيًا من خلال معملي الدم والطفيليات، وإجراء 55 حالة أشعة تشخيصية، وتقديم ندوات تثقيف وإرشاد صحي لـ 980 مواطنًا لزيادة الوعي الصحي.

وتابع، أن القافلة أجرت 80 فحصًا طبيًا لـ 40 مواطناً ضمن مبادرتي "100 يوم صحة" و"افحص واطمن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وجرى تحويل 4 مرضى لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية، و14 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن صرف جميع الأدوية وتقديم كافة الخدمات الطبية مجانًا.