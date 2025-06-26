قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد
الصحة تشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا
حماس: نطالب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسئولياتها تجاه شعبنا
إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميا ودوليا لتحديد التجهيزات الطبية بالمستشفيات
الصحة: تطوع أطباء أسنان مصريين بأمريكا لعلاج مرضى مشكلات الفم بمركز بمدينة نصر
المتحدة تكرّم رئيس الضرائب في قمة مصر للأفضل بجائزة الإنجاز المؤسسي
أمريكا: جنودنا في قطر تصدوا لأكبر مواجهة بصواريخ "باتريوت" الإيرانية في تاريخ الجيش
موقف كيليان مبابي من المشاركة مع ريال مدريد أمام سالزبورج
هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: نجحنا في تدمير المنشآت النووية الإيرانية
جيش الاحتلال يزعم مقتل قياديين بحزب الله
نتنياهو: أشكر ترامب على دعمه الهائل لي ولإسرائيل
عروض أجنبية لـ حسام عبدالمجيد.. والاعب يرفض التجديد للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية

محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية
محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولتها التفقدية بمحافظة الإسكندرية، بزيارة عدد من مشروعات حياة كريمة، برفقة الفريق أحمد خالد، وعدد من القيادات التنفيذية، أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.

وتفقد الوفد البرلماني، مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية المشتركة، وكان في استقبال الوفد البرلماني قيادات وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وسط أجواء احتفالية للطلاب، ترحيبا بوفد مجلس النواب.

كما تفقد الوفد البرلماني، المركز التكنولوجي  لخدمة المواطنين، مركز التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشروع وحدة طب الأسرة "تحيا مصر" في برج العرب.

من جانبهم، كشف مسئولو حياة كريمة، تفاصيل تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية، بواقع 105 مشروع متنوع ما بين القطاعات المختلفة في الصحة، التعليم، الزراعة، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، ومراكز خدمات المواطنين.

وأثناء تفقد أعمال تطوير بعض الطرق في مدينة برج العرب، استمع الوفد البرلماني، لشكاوى بعض المواطنين ومعاناتهم بسبب تدهور حالة الطرق وتأخر الانتهاء منها.

وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراعاة مطالب المواطنين في هذا الشأن، مشددا على أهمية الإسراع في انتهاء عمليات رفع كفاءة الطرق للتخفيف عن المواطنين.

كما شدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة الإعلان عن الموعد الزمني للانتهاء من مشروعات رفع كفاءة الطرق الداخلية في البرج العرب.

وأكد مسئولو حياة كريمة، أنه خلال ٣ أشهر سيكون هناك تحسن ملحوظ بعد وضع الطبقة الأسفلتية للعديد من الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإسكندرية النائب أحمد السجيني قيادات وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

معاشات شهر يوليو

بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025

ترشيحاتنا

​رئيسة القومي للمرأة

​رئيسة القومي للمرأة تناقش ملف عدم المساواة والحماية الاجتماعية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. تراجع أسعار النفط العالمية يهدئ المخاوف الجيوسياسية

التعليم العالي

زيادة عدد الجامعات واستحداث التكنولوجية.. 11 عامًا من الدعم المتواصل للقيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي

بالصور

تحذير طبي: مرض خطير ينتقل من القطط ويهدد أصحاب المناعة الضعيفة

القطط
القطط
القطط

أطعمة تسحب طاقتك وتُشعرك بالخمول.. أحذر تناولها في الصيف

أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية
أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية
أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية

12 نوعا من الفاكهة قليلة السكر ينصح بتناولها

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

فيديو

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

سد النهضة

قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد