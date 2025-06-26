محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولتها التفقدية بمحافظة الإسكندرية، بزيارة عدد من مشروعات حياة كريمة، برفقة الفريق أحمد خالد، وعدد من القيادات التنفيذية، أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.

وتفقد الوفد البرلماني، مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية المشتركة، وكان في استقبال الوفد البرلماني قيادات وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وسط أجواء احتفالية للطلاب، ترحيبا بوفد مجلس النواب.

كما تفقد الوفد البرلماني، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مركز التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشروع وحدة طب الأسرة "تحيا مصر" في برج العرب.

من جانبهم، كشف مسئولو حياة كريمة، تفاصيل تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية، بواقع 105 مشروع متنوع ما بين القطاعات المختلفة في الصحة، التعليم، الزراعة، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، ومراكز خدمات المواطنين.

وأثناء تفقد أعمال تطوير بعض الطرق في مدينة برج العرب، استمع الوفد البرلماني، لشكاوى بعض المواطنين ومعاناتهم بسبب تدهور حالة الطرق وتأخر الانتهاء منها.

وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراعاة مطالب المواطنين في هذا الشأن، مشددا على أهمية الإسراع في انتهاء عمليات رفع كفاءة الطرق للتخفيف عن المواطنين.

كما شدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة الإعلان عن الموعد الزمني للانتهاء من مشروعات رفع كفاءة الطرق الداخلية في البرج العرب.

وأكد مسئولو حياة كريمة، أنه خلال ٣ أشهر سيكون هناك تحسن ملحوظ بعد وضع الطبقة الأسفلتية للعديد من الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.