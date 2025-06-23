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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة عاجلة

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
فريدة محمد

يناقش اجتماع الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب في المحافظة.

و تشهد  اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عوض السيد، بشأن الأول، والثاني: التأخر الشديد في إنشاء المنطقة الحرفية بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء، فضلاً عن تأخر تقسيم المنطقة الخدمية بسوق مانتا بالرغم من اعتماد تقسيم المنطقة منذ 2018، والثالث: عدم توصيل المرافق لتقسيم الشباب على مساحة 200م بمدينة رأس سدر منذ عام 2007 حتى الآن على الرغم من الطفرة التي تشهدها محافظة جنوب سيناء في جميع مجالات التنمية.

و  تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حميد سليمان أبو بريك بشأن عدم تسليم الأراضي للمستحقين في تقسيم الصفا بمدينة أبورديس - محافظة جنوب سيناء، ومحمد السيد عوض بشأن تأخر تسليم أراضي الشباب الكائنة أمام قرية الصيادين بمدينة نوبيع - محافظة جنوب سيناء، بالرغم من اعتماد التقسيم منذ عام 2017.

و يناقش  الاجتماع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حميد سليمان أبو بريك بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي مدينتي طور سيناء وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد السيد عوض بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة رأس سدر وادي سدر - رأس مسلة والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 وتم رفض جميع الملفات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد، بما يخالف سياسة الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء.

محلية النواب السجيني سيناء الحكومة طلبات إحاطة

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