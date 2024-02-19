محلية النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب محمد طلبة، طلبه الخاص بإنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير آمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء الكوبري وتحمل المحافظة %50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (٥٠%، ٥٠%).

وقال النائب: الطريق يوميا يشهد حوادث، مطالبا بوجود حلول عاجلة لإنقاذ حياة المواطنين.

من جانبه، تساءل النائب أحمد السجيني، عن وجود آلية أخرى للكباري التي تكون تكلفتها عالية بحسب تصريحات مسئولي الحكومة، معقبا:" مش هينفع نسكت ونسيب الدنيا كدا.. الناس كل يوم بتفقد حياتها".

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مسئولي هيئة الكباري، قائلا :" الناس بتموت بدم بارد..القصة مش كلها فلوس.. عايز أهل العلم لو مفيش فلوس شوفوا حلول نحمي بيها أهلنا والحلول تكون هندسية.

وتابع السجيني:" محتاج حلول غير الكباري اللي تكلفتها كبيرة وتكون عاجلة علشان أطمن على أهلي في الإسماعيلة".