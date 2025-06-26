محلية النواب تتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية

استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية، لتفقد المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.

وتفقد الوفد البرلماني، مشروع رصف الطريق الواصل من مدخل الصحراوي حتى طريق السابعات والثمانيات بمنطقة أبيس بنطاق حى وسط محافظة الإسكندرية بطول 10 كم، وذلك برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

ووفقا لشرح القائمين على تنفيذ المشروع فإن قيمة التعاقد عليه 58 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 41%، حيث تم تنفيذ 5 كم حتى الآن.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على التنسيق والتعاون مستمر مع هيئة الطرق ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر، وكذلك في مشروعات رصف الشوارع الداخلية.

ولفت المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى مشكلة رصف الطرق في محافظة الإسكندرية والتأخر في التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك شكاوى من التأخر في التنفيذ وهناك طرق مر عليها أكثر من سنة ولم تنته، وتم فتح هذا الموضوع أثناء تولى المحافظ السابق للإسكندرية وأقر بأن هناك أوجه فساد في بعض المشروعات تتسبب في هذه المشاكل.

وأكد السجيني، ضرورة أن تكون هناك شفافية ومتابعة ورقابة مستمرة على منظومة الطرق وتصحيح منظومة الإسناد والإشراف على التنفيذ والتسليم والالتزام بالمواعيد.

وتفقد الوفد البرلماني كذلك مشروع تطوير محور أبو ذكري.

وأكد العميد هاني طه، رئيس هيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه حتى الآن نظرا لطبيعة تنفيذ المشروع الصعبة وسط الملاحات والمياه، حيث تم تحسين خواص تربة.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هذا الطريق اختار اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلق عليه اسم المشير فؤاد أبو ذكري.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.