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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع محلية النواب عدد من المشروعات والملفات

لجنة الادارة المحلية بمحافظة الإسكندرية
لجنة الادارة المحلية بمحافظة الإسكندرية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.

ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من الزيارات الميدانية التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.

وأشار المحافظ أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن السكندري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة والبرلمان لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير الإسكندرية باعتبارها واحدة من كبرى المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مع البرلمان يعزز من فرص نجاح المشروعات وتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية فى تحسين أداء منظومة رصف الطرق وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة .

وأكد فى هذا الشأن أن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله  خلال العام الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بإجمالي ٢٢٦ مليون جنيه مقارنه بالعام الماضي ٢٠٢٣ والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله ٤٥ مليون جنيه .

واضاف النائب السجيني أن المحافظة قامت أيضا بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية بعدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة ونزول باحثين لوضع حلول جزرية وهو ما يعد أمرا مستحدثا لا بد من تعميمه بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالمخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية طالب المهندس أحمد السجيني بضرورة الإسراع بالكشف عن صورتها النهائية من أجل العودة بالنفع على المواطنين الذين يريدون البدء فى أعمال التراخيص اللازمة فى هذا الشأن .

جاء ذلك بحضور ، النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

الإسكندرية محافظ الإسكندرية احمد خالد لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني

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