قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
شكرا يا شيفو.. رسائل مؤثرة من زيزو وإمام عاشور لـ عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله
قلوبنا يعتصرها الألم ..قرينة الرئيس توجه الهلال الأحمر بدعم أهالي ضحايا حادث المنوفية
30 يونيو.. مسيرة الصناعة والتطوير لا تتوقف في شركات الإنتاج الحربي
ترامب يلوح بضرب إيران مجددا حال قيامها بتخصيب اليورانيوم بمستوي يثير القلق
سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي
كاس العالم للأندية ...موعد مباراة بالميراس أمام بوتافوجو
المالية تطلب وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل
30 يونيو.. حياة كريمة غيرت وجه الريف وأنهت معاناة ملايين المصريين
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-6-2025
رشا عبدالعال: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. خطوات سهلة للإشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

30 يونيو.. حياة كريمة غيرت وجه الريف وأنهت معاناة ملايين المصريين

حياة كريمة
حياة كريمة
أمينة الدسوقي

بعد 12 سنة على ثورة 30 يونيو، أصبحت مبادرة "حياة كريمة" عنوانا لتحول جذري في حياة ملايين المصريين، خاصة في القرى والمناطق النائية التي طالما عانت من التهميش.

مبادرة "حياة كريمة"

فمنذ إطلاقها في يناير 2019، وضعت المبادرة الرئاسية هدفا طموحا يتمثل في تطوير الريف المصري بالكامل، وتغيير واقع أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في القرى.

من ثورة التحديات إلى مشهد حضاري

جاءت ثورة 30 يونيو لتواجه تحديات متراكمة، أبرزها ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومنذ اللحظة الأولى، أولت الدولة هذا الملف أهمية قصوى، فتم تحويل مناطق كانت بؤرا للفقر والجريمة إلى بيئات حضارية متكاملة. 

وتعتبر مشروعات مثل "الأسمرات" و"روضة السيدة" و"بشاير الخير" وغيرها، نماذج ناجحة لما يمكن أن تصنعه الإرادة السياسية والتنمية المتكاملة.

مليارات للقضاء على العشوائيات

خصصت الدولة ميزانية ضخمة تقدر بـ63 مليار جنيه لتطوير 357 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، يستفيد منها أكثر من 1.2 مليون مواطن. 

وشملت هذه الجهود إنشاء نحو 246 ألف وحدة سكنية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة عبر مرافق وخدمات متكاملة.

القضاء على الأسواق العشوائية

كما تمضي الدولة في القضاء على الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة بحلول 2030، إذ تبلغ مساحة هذه المناطق نحو 152 ألف فدان، وتصل تكلفة تطوير بنيتها الأساسية إلى 318 مليار جنيه.

حياة كريمة مشروع الجمهورية الجديدة

تشكل مبادرة حياة كريمة حجر الزاوية في رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تطوير أكثر من 4500 قرية داخل 175 مركزًا في 20 محافظة، بميزانية تقدر بـ350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، معظمهم في محافظات الصعيد التي حصلت على 68% من مخصصات المرحلة الأولى.

ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بلغت 85%، فيما وصلت قيمة ما تم إنفاقه فعليًا إلى 200 مليار جنيه.

مشروعات مياه وري واستدامة بيئية

امتدت مشروعات المبادرة لتشمل تأهيل وتبطين الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 3250 كيلومترًا من إجمالي 4 آلاف كيلومتر مستهدفة. 

كما جرى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء"، لتأهيل القرى وفق المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء.

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة حياة كريمة مشروع الجمهورية الجديدة ملف العشوائيات الأسمرات روضة السيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

شعار الزمالك

الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

ارتقين إلى جوار ربهن.. رضوى الشربيني تنعي ضحايا حادث المنوفية

كريم عبد العزيز بفيلم المشروع x

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينافس الجميع وتامر حسني يلاحقه

كاظم الساهر

غيرت تسريحة شعري.. كاظم الساهر يرد على ضجة اللوك الجديد|فيديو

بالصور

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

الكلية الفنية العسكرية توقع عقدى إتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية

صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد