30 يونيو.. حياة كريمة غيرت وجه الريف وأنهت معاناة ملايين المصريين

بعد 12 سنة على ثورة 30 يونيو، أصبحت مبادرة "حياة كريمة" عنوانا لتحول جذري في حياة ملايين المصريين، خاصة في القرى والمناطق النائية التي طالما عانت من التهميش.

مبادرة "حياة كريمة"

فمنذ إطلاقها في يناير 2019، وضعت المبادرة الرئاسية هدفا طموحا يتمثل في تطوير الريف المصري بالكامل، وتغيير واقع أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في القرى.

من ثورة التحديات إلى مشهد حضاري

جاءت ثورة 30 يونيو لتواجه تحديات متراكمة، أبرزها ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومنذ اللحظة الأولى، أولت الدولة هذا الملف أهمية قصوى، فتم تحويل مناطق كانت بؤرا للفقر والجريمة إلى بيئات حضارية متكاملة.

وتعتبر مشروعات مثل "الأسمرات" و"روضة السيدة" و"بشاير الخير" وغيرها، نماذج ناجحة لما يمكن أن تصنعه الإرادة السياسية والتنمية المتكاملة.

مليارات للقضاء على العشوائيات

خصصت الدولة ميزانية ضخمة تقدر بـ63 مليار جنيه لتطوير 357 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، يستفيد منها أكثر من 1.2 مليون مواطن.

وشملت هذه الجهود إنشاء نحو 246 ألف وحدة سكنية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة عبر مرافق وخدمات متكاملة.

القضاء على الأسواق العشوائية

كما تمضي الدولة في القضاء على الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة بحلول 2030، إذ تبلغ مساحة هذه المناطق نحو 152 ألف فدان، وتصل تكلفة تطوير بنيتها الأساسية إلى 318 مليار جنيه.

حياة كريمة مشروع الجمهورية الجديدة

تشكل مبادرة حياة كريمة حجر الزاوية في رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تطوير أكثر من 4500 قرية داخل 175 مركزًا في 20 محافظة، بميزانية تقدر بـ350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، معظمهم في محافظات الصعيد التي حصلت على 68% من مخصصات المرحلة الأولى.

ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بلغت 85%، فيما وصلت قيمة ما تم إنفاقه فعليًا إلى 200 مليار جنيه.

مشروعات مياه وري واستدامة بيئية

امتدت مشروعات المبادرة لتشمل تأهيل وتبطين الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 3250 كيلومترًا من إجمالي 4 آلاف كيلومتر مستهدفة.

كما جرى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء"، لتأهيل القرى وفق المعايير البيئية العالمية، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء.