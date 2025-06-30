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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محطتا رفع للصرف الصحي بقرية النمسا.. محافظ الأقصر يفتتح أولى مشروعات "حياة كريمة" بإسنا ويلبّي مطالب الأهالي

محافظ الأقصر يفتتح أولى مشروعات "حياة كريمة" بإسنا ويلبّي مطالب الأهالي
محافظ الأقصر يفتتح أولى مشروعات "حياة كريمة" بإسنا ويلبّي مطالب الأهالي
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أولى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إسنا جنوب المحافظة، التي شملت مشروع الصرف الصحي بقرية النمسا، والذي يشمل محطتي رفع: "النمسا الرئيسية" و"النمسا الوسيطة".

جاء الافتتاح خلال احتفالية كبرى، بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعلي صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وأهالي قُرى النمسا والمساوية وجنوب إسنا.

ويُعد المشروع من المشروعات الضخمة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتم تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 320 مليون جنيه.

بدأ محافظ الأقصر  جولته بافتتاح محطة رفع النمسا الرئيسية الرئيسية، التي تتكون من محطة رفع، وعنبر التشغيل، وبيارة بقطر 14 متر، ومبنى المولد، وغرفة الأمن، وغرف المحولات ،والمخزن، وخزان الوقود، وغرفة لوحات الجهد.

وتبلغ طاقتها التصريفية 360 لتر/ثانية عبر 4 طلمبات رفع (2 عاملة + 2 احتياطية)، وتخدم نحو 15 ألف نسمة من سكان قرى المساوية، العضايمة، جزيرة راجح، الدقيرة، وكومير.

واستكمل محافظ الأقصر الجولة بافتتاح محطة رفع النمسا الوسيطة (البوستر) التي تشمل محطة رفع، وعنبر تشغيل، وبيارة قطر 12 متر، ومبنى المولد، وغرفة الأمن، والمخزن، وغرفة المحولات، وخزان الوقود ، وغرفة لوحات الجهد.

وتبلغ طاقتها 300 لتر/ثانية، عبر 4 طلمبات (2 عاملة + 2 احتياطية)، بمعدل تصريف 150 لتر/ث للطلمبة الواحدة.

شهدت الافتتاحات إقامة احتفالية بفقرات فنية قدّمها أطفال القرية، وكلمات ترحيب من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وسط أجواء من البهجة والامتنان.

ووصف  الأهالى فى كلماتهم هذا اليوم بانه نقطة تحوّل حقيقية لأهالي قرى جنوب إسنا، حيث طال الأنتظار لمثل هذه الخدمات، وتم تلبية مطالبهم في ذكرى تاريخية تُمثّل انطلاقة نحو مستقبل أفضل.

وفي كلمته، أكد محافظ الأقصر أن مشروع صرف صحي قرية النمسا هو أول مشروعات "حياة كريمة" التي تُفتتح في إسنا، مشيرًا إلى أن الصرف الصحي هو حجر الأساس لتنمية المجتمعات، تتبعه مشروعات خدمية كإدخال الغاز الطبيعي ورصف الطرق.

ووجّه المحافظ ببدء إدخال الغاز الطبيعي فورًا إلى القرية، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في حل مشاكل المياه الجوفية والسطحية بترعة الرمادي، كما أعلن عن افتتاح باقي مشروعات الصرف الصحي بقرى إسنا تباعًا.

في سياق حديثه، وجه المحافظ تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المصريين اليوم يجنون ثمار أعظم مشروع تنموي وهو "حياة كريمة"، داعيًا الشعب للوحدة خلف القيادة السياسية.

كما وجه محافظ الأقصر رئيس شركة المياه بتوفير سيارة متنقلة للتعاقد على الوصلات المنزلية تسهيلًا على المواطنين.

وأعلن أن البنك الإفريقي يمول توصيل الصرف الصحي لـ10 قرى بإسنا، وتم تخصيص 300 مليون جنيه لمد الخدمة لقرية الزنيقة التى لم تتدخل ضمن قرى البنك الافريقي ، على أن يبدأ العمل بها في 1 يوليو.

وأعلن محافظ الأقصر عن تبنيه التوسّع في الخدمة لتشمل قرى حواجر إسنا، واستجابة لطلب أهالي إسنا بتوفير سكن لمرضى السرطان، المترددين على مستشفى شفاء الأورمان، قرر محافظ الأقصر تخصيص 4 شقق مفروشة بالكامل بمدينة طيبة الجديدة، لتقديم خدمة الاستضافة المجانية للمرضى.

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