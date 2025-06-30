محافظ الأقصر يتفقد مستشفى طيبة التخصصي ويوجه بضم أرض مجاورة لتوسعة الخدمات الطبية

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية داخل مستشفى طيبة التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمركز ومدينة إسنا، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وشملت الجولة عددًا من أقسام المستشفى، من بينها قسم الحضّانات للأطفال المبتسرين، وقسم الأطفال، كما تابع محافظ الأقصر التدريب العملي الصيفي لطالبات مدرسة التمريض، وحرص على إجراء زيارة عشوائية لغرف المرضى، حيث أشاد المرضى بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم .

رافق محافظ الأقصر علي الصادق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، والمهندس صالح بغدادي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتى قنا والأقصر.

وخلال جولته، اطّلع محافظ الأقصر على قطعة أرض مجاورة للمستشفى تابعة لأملاك الري، مشيرًا إلى أنها تمثل الامتداد الطبيعي للمستشفى لأعمال التوسعة.

وعلى الفور، وجّه محافظ الأقصر رئيس مدينة إسنا بتكليف إدارة الشبكات بالقيام بأعمال الرفع المساحي لمساحة تُقدر بنحو 20 ألف متر، كما سيتم عرض المقترح على السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري عقب الأنتهاء من أعمال الرفع المساحي .

كما وجه محافظ الأقصر بضم الطريق المجاور لصالح المستشفى، لدعم خطط التوسع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.