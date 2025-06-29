الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ندوة عن التثقيف السياسي بمركز شباب أولاد الشيخ

أوضح صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن مركز شباب أولاد الشيخ بإدارة شباب أرمنت نظم ندوة عن محاور التثقيف السياسي للاهتمام بالتنشئة السياسية للطلائع، وعقد الندوات التثقيفية لدمج الطلائع في الحياة السياسية والاجتماعية.

أدار الدكتور محمود حنفي، الندوة حول مفهوم السياسية وعلم إدارة المجتمعات وسن القوانين والتشريعات والدساتير، وتعريف بعض المفاهيم السياسية، مثل الليبرالية، والحريات السياسية، والديمقراطية، ودولة القانون، والهوية المصرية.

كما تناولت الندوة السياسة الداخلية والخارجية واستراتيجية الدول وأهدافها والقرارات السياسية.

وأكد صلاح رشوان، مدير عام المديرية، أن ندوات التثقيف السياسي تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ ومثقف سياسياً يتمكن من القيادة وتمثيل المجتمع في البرلمانات وتقلد المناصب، وذلك من خلال توعية الشباب وتثقيفهم بعلوم السياسة.

وفى سياق الأنشطة البدنية، أوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة استمرار التدريبات على مستوى المحافظة في مشروع "ألف بنت.. ألف حلم"، والذى انطلق بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي، والذى يستهدف زيادة عدد أنشطة الفتيات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال مشروع “ألف بنت.. ألف حلم”، الذى يتضمن نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضياً وثقافياً واجتماعياً، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة.