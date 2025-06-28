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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمكين السياحة الريفية.. ورشة عمل بالأقصر

ورشة عمل بعنوان: "تمكين السياحة الريفية في الأقصر
ورشة عمل بعنوان: "تمكين السياحة الريفية في الأقصر
شمس يونس

شارك الدكتور هشام أحمد أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، في ورشة العمل التي عُقدت يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، تحت عنوان: "تمكين السياحة الريفية في الأقصر: حوار سياسات والتحول الرقمي للمشروعات المحلية"، وذلك ضمن أنشطة مشروع "حلمك"، الذي تنفذه شركة إنرووت للتنمية بالشراكة مع مؤسسة سيديال وجامعة الأقصر.

استهدفت الورشة دعم وتطوير السياحة الريفية، وتعزيز التمكين الرقمي للمشروعات الصغيرة والناشئة في صعيد مصر، من خلال مناقشة محورين رئيسيين: السياسات العامة الداعمة للسياحة الريفية، والفرص المتاحة للظهور الرقمي والتسويق الإلكتروني.

انعقدت الفعالية في صورة مائدة مستديرة، برئاسة الدكتور هشام أحمد أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنرووت للتنمية، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية، ورواد الأعمال، والحرفيين، ومقدمي الخدمات السياحية، وخبراء التنمية المحلية، وأكاديميين من جامعة الأقصر.

أكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد في كلمته أن "الأقصر تمتلك بنية تحتية متطورة، وموارد بشرية واعدة، وقطاعًا سياحيًا نشطًا.

 ونتطلع إلى أن تخرج هذه الورشة بنتائج قابلة للتطبيق، ونحن على استعداد تام كجهاز تنفيذي للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لوضع حلول عملية للتحديات المطروحة."

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت النائبة سها سعيد على أهمية دعم المشروعات السياحية الناشئة في المناطق الريفية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه أصحابها، مشيرة إلى أن السياحة الريفية تخضع للقرار المنظم للنُزل البيئية، وأن التوجهات الحديثة في صناعة السياحة باتت تميل بوضوح نحو الأنماط التي تعزز الاستدامة، وفي مقدمتها السياحة الريفية.

تناولت الجلسة الأولى محور:
"حوار السياسات: ربط البيوت السياحية الريفية بالحكومة من أجل تنمية السياحة الريفية"، حيث تركز النقاش على أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب النُزل البيئية والجهات الحكومية، وتطوير الأطر التنظيمية والضريبية، واقتراح حوافز عملية تدعم استدامة هذا القطاع.

فيما ناقشت الجلسة الثانية محور:
"تمكين المشروعات السياحية الصغيرة من خلال الظهور الرقمي والتجارة الإلكترونية"، حيث تناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الريفية في الوصول إلى الأسواق الرقمية، وتم طرح حلول عملية تهدف إلى رفع كفاءة رواد الأعمال في توظيف أدوات وتقنيات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وربط منتجاتهم وخدماتهم بالأسواق السياحية المحلية والدولية.

في هذا الإطار، أوضحت الأستاذة سارة فريد، مديرة مشروع "حلمك"، أن المشروع يعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى ثلاث ركائز: دعم ريادة الأعمال السياحية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات، وتطوير البيوت الريفية والمواقع البيئية، مؤكدة أن:

- "مشروع حلمك ليس مجرد مبادرة، بل يمثل خطوة حقيقية نحو خلق فرص عمل وتنمية مجتمعية قائمة على السياحة المستدامة."

كما أشارت الدكتورة إسراء صالح، مديرة حاضنة أعمال "مسار" بجامعة الأقصر ومديرة حاضنة إنرووت بالأقصر، إلى أن المشروع يستهدف تمكين المجتمعات التي تمتلك طاقات ومهارات غير مستغلة، خاصة من الشباب والسيدات في صعيد مصر، من خلال تحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعات الريفية، وتطوير السياسات الداعمة للسياحة الريفية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في صعيد مصر.

يُذكر أن مشروع "حلمك" يُنفذ بشراكة بين شركة إنرووت للتنمية ومؤسسة سيديال، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر، ويستهدف تمكين رواد الأعمال الشباب في محافظتي الأقصر وأسوان، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع السياحة المستدامة بصعيد مصر.

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