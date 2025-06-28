إزالة حالتي بناء مخالف دون ترخيص في مدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بتنفيذ أعمال إزالة لحالتين بناء مخالف بمنطقتي شرق وشمال مدينة الأقصر .

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.

وتضمنت الأعمال: إزالة حالة بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شرق عبارة عن سور مبنى بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت ، بدون ترخيص من السلطة المختصة ، بمساحة حوالى 300 متر مربع تقريبا.

وإزالة في المهد لسور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بترعة بدران، بمساحة حوالى 175 متر مربع تقريباً، مخالفين للقانون رقم 119 لسنة 2008, وتمت الإزالات حتى مستوى سطح الأرض ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

شارك في الحملة حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس مدينة الاقصر، ومحمد سعيد حداد رئيس حي شرق، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال .