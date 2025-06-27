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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح ورشة تصنيع ملابس السلامة المهنية

محافظ الأقصر يتفقد أسطول السيارات الجديدة ويفتتح ورشة تصنيع ملابس السلامة المهنية ويكرّم المتميزين بشركة مياه الشرب
محافظ الأقصر يتفقد أسطول السيارات الجديدة ويفتتح ورشة تصنيع ملابس السلامة المهنية ويكرّم المتميزين بشركة مياه الشرب
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ورشة تصنيع الملابس بقطاع السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب مهندس أحمد رمضان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ، والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وتضم الورشة عددا من  الماكينات المتطورة للخياطة والسرفلة وتركيب الأزرار والعراوي، بالإضافة إلى مقص كهربائي كبير، وتنتج زيًّا خاصًا  للعاملين بشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة ، والعمل على تفصيل الزى الخاص لعمال النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة .                        

   وتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر لتوفير مدربين متخصصين لتأهيل العاملين بالشركة على تشغيل الماكينات الحديثة وتعليم الحياكة.

وخلال الجولة، أعرب المحافظ عن إعجابه بالورشة وما تحتويه من تجهيزات، متمنيًا التوفيق لجميع العاملين بها.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ المعدات الجديدة التي انضمت إلى أسطول الشركة، والتي تشمل عدد ١ سيارة فورد 4×4 حاملة مركزين ، وخمس سيارات نافورى صغير ، وعدد ١ سيارة شفاط "مرسيدس" ، وسيارة مياه سعة ٢٠ متر مكعب ، وعدد 2 لودر حفار، وسيارة طوارئ سلامة ، وسيارة لخدمة العملاء ، و١ سيارة تصوير.


ويهدف هذا التحديث فى السيارات إلى رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للأعطال وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

وفي ختام جولته، كرّم محافظ الأقصر عددًا من العاملين بالشركة تقديرًا لجهودهم المتميزة، وهم الكابتن غطاس محمد علي سيد، المتخصص في أعمال الغطس واكتشاف الأعطال ، والمهندس طه الصاوي، مدير إدارة الأقصر بالشركة ، والمهندس محمود فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر ، كما قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكريم محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

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