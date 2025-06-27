ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26.. تنفيذ 7 قرارات إزالة في حملة مكبرة بالأقصر

قاد اللواء هشام الشيمى سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، حملة إزالات مكبرة بمركز الطود.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 ورصد ومتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم.

تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة بمشاركة خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الأقصر ومركز شرطة الأقصر وإدارة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة بالمركز.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 حالات إزالة عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والطوب الأحمر والمونة الأسمنتية تم رصدها من ادارة المتغيرات المكانية ، ومخالفة للتنظيم، وغير مستوفاة لشروط وضوابط التقنين مستردة .

شارك في الحملة قوات تأمين من مركز شرطة الأقصر ونقطة العديسات بحري، بالتنسيق مع بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحليه لقرية العديسات بحري ومسئولي الإدارة الهندسية ، والأملاك والمتغيرات المكانية بالطود.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود فك وإزالة شدة خشبية قام بها مواطن بقرية المريس عبر الشروع في إقامة أعمدة بالدور الأول علوي بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم فك الشدة الخشبية بمعرفة رئيس قرية المريس عبدالرزاق القاضي والقسم الفنى بالقرية.

وعلى صعيد آخر ، تابع رئيس مركز ومدينة الطود حملات قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والقرى التابعة للمركز بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز، وأسفرت الحملات عن رفع 292 طنا على مدار الأسبوع، منها 188 طن قمامة ، و8 أطنان قص وتهذيب الأشجار والزراعات، و96 طن مواد صلبة عبارة عن أتربة متراكمة بجوانب الطرق الرئيسية والفرعية والعمل على تمهيدها.