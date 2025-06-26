تسليم 15 ماكينة فرم وتقطيع مخلفات سفير قصب السكر للمزارعين بالأقصر

شهد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر، اليوم الخميس، حفل تسليم ماكينات فرم وتقطيع مخلفات سفير قصب السكر بأرمنت ضمن "مشروعنا لتدوير مخلفات قصب السكر"، والذي نظمته جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي، والممول من منظمة بيبول باور انكلوجن بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والسفارة الفرنسية بالقاهرة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بالعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.



وتم خلال الحفل استكمال تسليم عدد 15 ماكينة فرم وتقطيع مخلفات سفير قصب السكر للمزارعين المستفيدين من المشروع بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.



حضر الاحتفالية كل من محمد حسين بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس جابر الكلحي مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد رضوان مدير شئون البيئة بالأقصر ، وشيماء عبد التواب رئيس قرية الرزيقات ، و عطيات طه رئيس قرية المحاميد، و المهندس أبو بكر حجاجى مدير الإدارة الزراعية ، وهدى محمد رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي، ومسئولي مديريات التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والزراعة، والعمل، والبيئة، وعدد من القيادات الشعبية بمركز أرمنت.



تقوم فكرة المشروع على المساهمة في تحسين المستوى الاقتصادي لمزارعي قصب السكر بقرى حياة كريمة بأرمنت من خلال التركيز على تدوير مخلفات قصب السكر والاستفادة منها مع المساهمة في تقليل التلوث البيئي الذي يلعب دوراً أساسياً في التغيرات المناخية ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين في تنفيذ مشروعات صغيرة بمجال الاقتصاد الأخضر، واستهداف تعزيز فرص تحسين المستوى الاقتصادي لمزارعي قصب السكر بمحافظة الأقصر بنهاية عام 2025، وأيضاً رفع مستوى وعي المزارعين بمخاطر حرق مخلفات قصب السكر، وتنظيم الاستفادة من تدوير مخلفات قصب السكر، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بالمشروعات المجتمعية.