ترامب: الهجمات ضد المملكة «فظيعة».. والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، فظيعة، مشددًا على أن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم.

وأضاف ترامب: لدينا اتصالات مع الحوثيين وسنرى ما سيحدث ولكن ما فعلوه كان سيئًا للغاية.



وكان قد لقي 12 شخصا مصرعهم في الهجوم الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، هذا علاوة على إصابة المئات، الأمر الذي ادى إلى حالة استنفار في المستشفيات.

وقال ترامب: لم أتحدث بعد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولكني سأفعل وسأتصل به، حيث إن ما حدث غير مقبول.



يأتي ذلك، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تتضامن مع السعودية وشعبها وتعرب عن خالص تعازيها للضحايا وأسرهم جراء الهجوم الذي استهدف المطار الرئيسي بالبلاد، مطار الملك خالد الدولي، جراء هجوم إرهابي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تتضامن مع السعودية وشعبها وتعرب عن خالص تعازيها للضحايا وأسرهم جراء الهجوم الذي استهدف المطار الرئيسي بالبلاد، مطار الملك خالد الدولي، جراء هجوم إرهابي.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن مواطنا أمريكيا لقي مصرعه في تلك الهجمات.

وكتب روبيو على إكس “تظهر هذه الهجمات المشينة استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء. يجب أن تتوقف فورا”.