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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشارك في احتفالات أوقاف الأقصر بمناسبة العام الهجري الجديد

محافظ الأقصر يشارك فى احتفالات مديرية أوقاف الأقصر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447
محافظ الأقصر يشارك فى احتفالات مديرية أوقاف الأقصر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447
شمس يونس

شارك المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، نائبا عن  رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447.   

وأقيمت الإحتفالية بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، وبدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ عبد الحليم أحمد عبد الحليم ، أمام وخطيب مسجد جمال أبو زيد بالأقصر  ، تلاها كلمة ترحيبية من الشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية ومنها النية الصادقة والإخلاص حتى يصل الانسان إلى ما يبتغيه ، مضيفا أن الأوطان يجب الحفاظ عليها وأنها تبني بأيدى أبنائها المخلصين وأن الأوطان لا تتقدم إلا ببذل الغالي والنفيس.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية نفذت خطة الإحتفال بالعام الهجري الجديد 1447 هـ، بالتزامن مع الإحتفال الرسمي ، وذلك مساء اليوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ - ، وذلك بجميع مساجد المديرية، حيث قام السادة أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء بالإحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة بجميع المساجد، كما أعدت المديرية خطة خاصة لعدد ( ٢٠٠ ) مسجد لعمل فاعليات الإحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة بالمساجد الكبرى بالمديرية، بحيث تضم الإحتفالية إمام وخطيب المسجد وواعظ بالأزهر الشريف ، وقارئ ومبتهل.

حضر الاحتفالية اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر،  واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعددا من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات ، كما حضر  الحفل من الأوقاف فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان ، وكيل مديرية أوقاف الأقصر ومدير الدعوة الإلكترونية بالمديرية ، وفضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد محمد، قائم بأعمال مدير الدعوة بالمديرية ، وفضيلة الشيخ عبد الرحيم محمود محمد، مدير إدارة أوقاف البندر ، وعدد من الأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الأقصر ، ومحبي ورواد المسجد الكرام .

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