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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز ومدينة أرمنت وإزالة 20 حالة تعدي

نائب محافظ الاقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز ومدينة أرمنت وإزالة 20 حالة تعدي
نائب محافظ الاقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز ومدينة أرمنت وإزالة 20 حالة تعدي
شمس يونس

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالاقصر اليوم الاربعاء، بحملة مكبرة بقيادة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد الهوارى رئيس المركز، حيث شملت الحملة إزالة عدد 10 متغيرات مكانية عبارة عن تشوينات وأسوار وكذلك تنفيذ قرار إزالة تعدى بالبناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بمساحة 90 متر مربع.

ياتى ذلك تنفيذاً للمرحلة الثانية من الموجة رقم 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،

كما تم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات علي الصرف الزراعي عبارة عن مباني بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت ومباني بالطوب اللبن و حالة تعدى في المهد عبارة عن أعمدة خرسانية بإجمالي مساحة 436 متر مربع 
وكذلك تم تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات علي أملاك الرى عبارة عن أسوار بمساحة 76 متر. 
شارك في الحملة كلا من نائب رئيس المركز محمد إبراهيم، ورؤساء القرى، و حجاج جاد الرب مدير إدارة المتابعة، وبالتنسيق مع أبو بكر حجاجى مدير الإدارة الزراعية، ومديرى الجمعيات الزراعية والرى والصرف.
وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت
وبقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت، ورئيس مباحث المركز وقوات أمن الأقصر، وتم عمل محضر التنفيذ وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المقاولين لإشتراكه في معظم المخالفات وإعتراضه أثناء تنفيذ الإزالة لمبني مخالف بأرمنت الحيط

كما قام نائب المحافظ، بتفقد المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة للسادة المواطنين، وتابع أعمال المركز في لجان البت فى التصالح ومدى رضاء المواطنين عن الخدمة تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر.

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