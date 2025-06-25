لتقديم الدعم النفسي والمعنوي.. زيارات طلابية لمرضى الأورام فى شفاء الأورمان بالأقصر

شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، في الفترة الماضية زيارات داعمة لمرضى الأورام السرطانية، متضمنة سلسلة من الزيارات الطلابية بعدد من الكليات والمعاهد، بهدف دعم مرضى السرطان نفسيًا ومعنويًا.

وشملت الزيارات وفودًا من طلاب وأساتذة كلية السياحة والفنادق، وكلية التمريض، وكلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، بالإضافة إلى طالبات كلية البنات بجامعة الازهر بطيبة، اللاتي أطلقن مبادرة "كلنا معاك" لدعم المرحلة الثالثة من المستشفى.

كما شارك في الزيارات طلاب أكاديمية الألفية الثالثة، وطلاب كليات الآداب والألسن (الألمانية والإيطالية)، وطب الأسنان، والخدمة الاجتماعية، ومعهد الفتيات، حيث قاموا بجولات داخل أقسام المستشفى، وقدموا هدايا للمرضى وتبرعوا بالدم، إلى جانب مساهمات مالية لصالح استكمال التوسعات الجديدة.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بالتواجد داخل المستشفى، والتواجد داخل أحد أهم الصروح الطبية في علاج الأورام ، معبرين عن فخرهم بالمشاركة في دعم المرضى والمساهمة في مساندتهم في رحلتهم العلاجية.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، شكره لطلاب جامعة الاقصر وجنوب الواد. بقنا على الزيارات المتكررة التي قاموا بها للمستشفى لتقديم الدعم لمرضى الأورام السرطانية ، بجانب مساندتهم للمرضى معنويا ونفسيا، مشيدا بالمشاركة الفعالة لكل المؤسسات الداعمة للمستشفى.