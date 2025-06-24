إجراء 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر

أعلنت جمعية الأورمان بالأقصر أنها نجحت فى إجراء 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وإشراف ومتابعة محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة تضامن الأقصر.

وأكد محمد حسين بغدادى الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الأقصر أجرى الكشف الطبي على 29525 مريضا، و7234 عملية جراحية تنوعت بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 7206 نظارات طبية.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية.

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932,732 مريضا، وإجراء 215,306 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,878 نظارة طبية لغير القادرين.