وزارة الرياضة تنظم ورشة عمل بالأقصر لتفعيل دور مراكز ونوادي تكنولوجيا المعلومات

أعلن صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، عن تنظيم وزارة الشباب والرياضة لورشة عمل موسعة بمحافظة الأقصر، بهدف تفعيل دور مراكز ونوادي تكنولوجيا المعلومات بالمنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب تطوير أداء مراكز المعلومات بالمديرية ورفع كفاءة العاملين بها.

تأتي هذه الورشة في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الشبابية والرياضية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتقديم خدمات تكنولوجية متطورة تواكب احتياجات الشباب في مختلف المحافظات.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت الورشة مناقشة آليات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتفعيل دور مراكز التكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول استخدام التطبيقات الذكية وأنظمة إدارة البيانات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة وتحديث أدوات العمل بالمجال الشبابي والرياضي.

وأكد ممثلو الوزارة على أهمية الدور المحوري لمراكز المعلومات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التواصل الإلكتروني بين الهيئات، مشددين على ضرورة استمرار التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التي تنفذها الوزارة بمختلف المحافظات، دعماً لأهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة.