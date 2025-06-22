سكرتير عام محافظ الأقصر يعقد اجتماعاً لمسئولي المجلس القومي للسكان ووحدة السكان



عقد سكرتير عام محافظة الأقصر أحمد وزيري، اجتماعاً تنسيقياً، بين مسئولي المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة، لتفعيل وتنشيط العمل بالملف السكاني بالمحافظة وربط الخطط المحلية بالمحافظة بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.



ياتى ذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، بضرورة التنسيق بين المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة، لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠



وناقش الاجتماع، سبل تفعيل التنسيق بين المجلس القومي للسكان ووحدة السكان من خلال التعاون في تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين مؤشرات المحافظة والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة في المناطق التي تم بها رصد المشكلات التي أظهرتها مؤشرات محافظة الأقصر، مع استمرار رصد وتحديد والأماكن التي تحتاج إلى تدخلات، وتبنى أنشطة داعمة لخطة العمل، وربط الخطط المحلية بالمحافظة بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

حضر الاجتماع كلا من نشأت سعيد مدير عام المجلس القومى للسكان، وصفاء مالك إخصائى تخطيط ومتابعة بالمجلس، ورئيس وحدة السكان رشا شعبان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.