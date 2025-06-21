ضبط 750 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر في حملات بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، أنه بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و الأسواق لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين و القرارات الوزارية، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة لاحكام الرقابة تحقيقاً للصالح العام و لتفقد الحالة التموينية.

وأسفرت الحملات في بندر الأقصر ، عن ضبط نصف طن أرز أبيض عدد 50 لفة أرز بكل لفة عدد 10 أكياس وزن الكيس 1 كجم مجهول المصدر و غير مدون عليها تاريخ إنتاج وبدون مستندات أو فواتير قانونية، كما تم ربع طن أرز معبأ مجهول المصدر فى مركز أرمنت وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محاضر للمخالفين و إخطار النيابة العامة بشأنهم.

و في مجال المخابز، تم ضبط عدد 10 مخالفات تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة التموين و التجارة الداخلية، كما تم ضبط مخبز تصرف في عدد 3 شيكاره من حصته .

وتم ضبط عدد 14 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ( البقاله الحره _ محلات زيوت المحركات _ المقرارات التموينيه ) و مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص من السلطات المختصة فى مركزي إسنا و أرمنت.