حملة مفاجئة بالأقصر .. ضبط مصنع أسطوانات البوتاجاز ومراجعة الأوزان لحماية المواطنين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مفاجئة على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمنطقة الطود، وذلك في إطار توجيهات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، للتأكد من التزام المصنع بالوزن القانوني المعتمد للاسطوانات المنزلية والتجارية.



وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح اعترض سيارة محملة بالاسطوانات، وأخذ عينة عشوائية منها لقياس الوزن، حيث تبين مطابقة العينات للوزن القانوني.



وكلف صلاح، جميع مديري الإدارات التموينية بمتابعة عمليات تداول اسطوانات البوتاجاز في مختلف المناطق، والتأكد من التزام كافة المستودعات والمندوبين بالوزن المعتمد، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة الخدمة.



وتهيب مديرية التموين بالأقصر بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري في حال الشك في وجود أي تلاعب بأوزان الاسطوانات، على أن يشمل البلاغ تحديد مصدر الاسطوانة والمنطقة والمندوب أو المستودع الذي تم الصرف منه، وذلك عبر الخط الساخن للشكاوى الحكومية 16528.