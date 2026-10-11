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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

8953 قتيلاً .. حصيلة جديدة تكشف حجم الخسائر البشرية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال
محمد على

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا الاستهدافات الإسرائيلية للبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

وبلغت الحصيلة 4386 قتيلًا و12424 مصابًا.

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى السبت، ارتفعت إلى 8953 قتيلًا و30660 مصابًا.

وكانت إسرائيل قد بدأت شن هجمات مكثفة على مناطق في لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عددًا من البلدات في جنوب لبنان.

 واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في الجنوب والبقاع شرقي البلاد، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ثم تمديده في 23 من الشهر ذاته لمدة 3 أسابيع، وتمديده مجددًا في 15 مايو الماضي لمدة 45 يومًا.

وفي 20 يونيو الماضي، أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، قبل أن تعاود الغارات التصاعد في الفترة الأخيرة.

الجيش الإسرائيلي تنفيذ تفجيرات في جنوب لبنان لبنان حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية إطلاق حزب الله الغارات الإسرائيلية

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