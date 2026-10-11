وسائل إعلام: تحضيرات لعمل عسكري كبير ضد مليشيات الحوثي في اليمن

أفادت وسائل إعلام، بأنه يجري التحضير لعمل عسكري كبير ضد مليشيات الحوثي في اليمن، وذلك بعد ما فعلوه، وقاموا فيه بانتهاكات جسيمة بالمملكة العربية السعودية.

ويجري التحضير لعملية عسكرية لقوات التحالف خلال الساعات المقبلة تستهدف مواقع ومراكز الإمداد ومخازن السلاح التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

فيما قالت قوات التحالف، إن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الهجوم الأخير على السعودية الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض "أمر فظيع، وغير مقبول".