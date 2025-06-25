السكرتير المساعد بالأقصر يقود حملة إزالات مكبرة بالزينية

قاد اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، حملة إزالات مكبرة بمركز ومدينة الزينيه بالتنسيق مع أحمد أبو عيش رئيس المركز، حيث تم تنفيذ ٩ قرارات إزالة بقرية المدامود بحري بمساحة ٩٢٥ متر تقريباً، وتمت الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وذلك بحضور رئيس قرية المدامود بحري، ورئيسا قريتي المدامود قبلي و الصعايدة، و مديري الإدارة الهندسية بالزينيه، و إدارة المتابعة الميدانية، و الإدارة الزراعية، و الجمعية الزراعية، وحماية الأراضي بالزينيه، والقوات الأمنية من مديرية أمن الأقصر ومدير مباحث مركز شرطة طيبة.