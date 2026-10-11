قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بيطير وبيبخ رابسو في ماتشات القمة» .. إبراهيم فايق يتغنّى بحسين الشحات قبل مواجهة الزمالك
متضامنون مع السعودية.. رئيس الوزراء الباكستاني يُدين الهجوم الشنيع الذي شنّه الحوثي على مطار الملك خالد
رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»
اللواء شريف طلعت يكشف كواليس الاستعدادات الأمنية لمباراة «القمة» .. ويُوجّه رسالة للجماهير
8953 قتيلاً .. حصيلة جديدة تكشف حجم الخسائر البشرية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية
وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن الربط الكهربائي مع السعودية.. ويمهد لامتداده إلى سوريا ولبنان والعراق
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-10-2026.. والقنوات الناقلة
وسائل إعلام: تحضيرات لعمل عسكري كبير ضد مليشيات الحوثي في اليمن
خبير طاقة يوضح كيف يمكن تحقيق التوازن بين تكلفة الوقود ومستويات الأجور
ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»
لودوجوريتس: رحيل حسام عبد المجيد في يناير «مستحيل»
وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-10-2026.. والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات المرتقبة التي تحمل أهمية خاصة للفرق المشاركة.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة القمة المصرية التي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

القناة X المصري – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Max

الزمالك X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة  On Sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1    

هال سيتي X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X ديبورتيفو لاكورنيا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

راسينج سانتاندير X فالنسيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

كونيا سبور X اسطنبول باشاك شهير – الساعة 1:30 ظهرا على قناة TOD TV

جازينتاب X كوروم بلديسبور – الساعة 4 عصرا على قناة TOD TV

بشكتاش X كوجالي سبور – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الأهلي الزمالك أخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد