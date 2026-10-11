مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-10-2026.. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات المرتقبة التي تحمل أهمية خاصة للفرق المشاركة.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة القمة المصرية التي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

القناة X المصري – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Max

الزمالك X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

هال سيتي X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3



ريال سوسيداد X ديبورتيفو لاكورنيا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2



راسينج سانتاندير X فالنسيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

كونيا سبور X اسطنبول باشاك شهير – الساعة 1:30 ظهرا على قناة TOD TV

جازينتاب X كوروم بلديسبور – الساعة 4 عصرا على قناة TOD TV

بشكتاش X كوجالي سبور – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5