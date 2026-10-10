مواعيد مباريات اليوم السبت 10-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 10 – 10 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

تشيلسي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إبسويتش تاون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سندرلاند X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

برشلونة X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



جنتشلربيرليجي X آميد سبورتيف – الساعة 1:30 ظهرا

ألانيا سبور X إيرزوروم سبور – الساعة 4 عصرا

سامسون سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 1



ريزة سبور X فنربخشة – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الحزم X نيوم – الساعة 4:50 مساء على قناة Thmanyah

الاتفاق X الخليج – الساعة 5:55 مساء على قناة Thmanyah

الهلال X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

إنتر ميلان X بارما – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

نابولي X فروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بريست X أنجييه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

لوريان X باريس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

موناكو X تولوز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان X لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

باديربورن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء