مواعيد مباريات اليوم السبت 10-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 10 – 10 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
تشيلسي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إبسويتش تاون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
سندرلاند X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
برشلونة X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
جنتشلربيرليجي X آميد سبورتيف – الساعة 1:30 ظهرا
ألانيا سبور X إيرزوروم سبور – الساعة 4 عصرا
سامسون سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 1
ريزة سبور X فنربخشة – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الحزم X نيوم – الساعة 4:50 مساء على قناة Thmanyah
الاتفاق X الخليج – الساعة 5:55 مساء على قناة Thmanyah
الهلال X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv
إنتر ميلان X بارما – الساعة 7 مساء على قناة stc tv
نابولي X فروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
بريست X أنجييه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
لوريان X باريس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
موناكو X تولوز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
باريس سان جيرمان X لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا
هوفينهايم X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا
ماينتس X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
باديربورن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
أونيون برلين X إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء