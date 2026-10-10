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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-10-2026 والقنوات الناقلة

ارسنال
ارسنال
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 10 – 10 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1    

أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

تشيلسي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

إبسويتش تاون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

سندرلاند X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5  

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

برشلونة X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

جنتشلربيرليجي X آميد سبورتيف – الساعة 1:30 ظهرا

ألانيا سبور X إيرزوروم سبور – الساعة 4 عصرا

سامسون سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 1


ريزة سبور X فنربخشة – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 7  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الحزم X نيوم – الساعة 4:50 مساء على قناة Thmanyah

الاتفاق X الخليج – الساعة 5:55 مساء على قناة Thmanyah

الهلال X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

إنتر ميلان X بارما – الساعة 7 مساء على قناة  stc tv

نابولي X فروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6    

بريست X أنجييه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

لوريان X باريس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7    

موناكو X تولوز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

باريس سان جيرمان X لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

باديربورن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء

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