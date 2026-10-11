قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بيطير وبيبخ رابسو في ماتشات القمة» .. إبراهيم فايق يتغنّى بحسين الشحات قبل مواجهة الزمالك
متضامنون مع السعودية.. رئيس الوزراء الباكستاني يُدين الهجوم الشنيع الذي شنّه الحوثي على مطار الملك خالد
رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»
اللواء شريف طلعت يكشف كواليس الاستعدادات الأمنية لمباراة «القمة» .. ويُوجّه رسالة للجماهير
8953 قتيلاً .. حصيلة جديدة تكشف حجم الخسائر البشرية في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية
وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن الربط الكهربائي مع السعودية.. ويمهد لامتداده إلى سوريا ولبنان والعراق
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-10-2026.. والقنوات الناقلة
وسائل إعلام: تحضيرات لعمل عسكري كبير ضد مليشيات الحوثي في اليمن
خبير طاقة يوضح كيف يمكن تحقيق التوازن بين تكلفة الوقود ومستويات الأجور
ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»
لودوجوريتس: رحيل حسام عبد المجيد في يناير «مستحيل»
وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن الربط الكهربائي مع السعودية.. ويمهد لامتداده إلى سوريا ولبنان والعراق

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطط التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مؤكدًا أن هناك إمكانية لامتداد الربط الكهربائي مستقبلًا إلى سوريا ولبنان والعراق، بما يدعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة ويعزز الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار، أن مشروعات الربط الكهربائي لا تقتصر أهميتها على تبادل الطاقة بين الدول، بل تسهم أيضًا في تقوية الشبكات الكهربائية وتعزيز استقرارها، حتى في حالة عدم وجود تبادل فعلي للكهرباء بينها.

وزير الكهرباء يكشف أهداف الربط الكهربائي مع السعودية

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يستهدف تبادل الطاقة وفقًا لاختلاف أوقات الذروة واحتياجات كل دولة، بما يتيح الاستفادة من اختلاف أنماط الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للقدرات المتاحة لدى الجانبين.

وأضاف أن اختلاف أوقات ذروة الطلب على الكهرباء بين الدول يمثل فرصة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، إذ يمكن تبادل الكهرباء وفقًا لاحتياجات كل دولة وتوقيتات ارتفاع الاستهلاك لديها.

وأكد أن الربط الكهربائي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التعاون بين الدول في قطاع الطاقة، فضلًا عن دوره في دعم الشبكات الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية.

هل تؤثر صادرات الكهرباء على احتياجات مصر المحلية؟

وفيما يتعلق بصادرات الكهرباء المصرية إلى الدول المجاورة، أكد وزير الكهرباء أن الكميات المصدرة تظل محدودة مقارنة بإجمالي قدرات الشبكة الكهربائية المصرية، مشددًا على أن تصدير الكهرباء لا يؤثر على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح عصمت أن مصر تصدر الكهرباء إلى السودان وليبيا والأردن، لافتًا إلى أن تبادل الطاقة مع الدول المجاورة يتم في إطار الاستفادة من القدرات المتاحة واختلاف أوقات الطلب على الكهرباء.

وأشار إلى أن حجم الصادرات يظل محدودًا مقارنة بإمكانات الشبكة المصرية، بما لا يؤثر، وفقًا لتصريحاته، على توفير الكهرباء اللازمة للاستهلاك المحلي.

امتداد الربط الكهربائي إلى دول عربية جديدة

وكشف الدكتور محمود عصمت عن إمكانية امتداد مشروعات الربط الكهربائي مستقبلًا إلى سوريا ولبنان والعراق، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حال تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح أن توسيع شبكات الربط الكهربائي يتيح فرصًا أكبر لتبادل الطاقة بين الدول، ويساعد على تعزيز استقرار الشبكات ورفع كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، إلى جانب دعم التكامل بين منظومات الكهرباء في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الاهتمام بتطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، باعتبارها إحدى الوسائل لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والاستفادة من اختلاف أنماط الاستهلاك والقدرات المتاحة لدى الدول المشاركة.

وزير الكهرباء قناة النهار خطط التوسع في مشروعات الربط الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد