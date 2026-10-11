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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف التأكد من تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، ومراعاة تأثير تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع على الأسر المصرية.

وأكد وزير الكهرباء أن الحكومة تضع تأثير أسعار الكهرباء على المواطنين في الاعتبار عند مراجعة الأسعار، مشيرًا إلى تفهمه شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، وحرص الوزارة على مراعاة الأعباء التي يتحملونها.

وقال عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وزير الكهرباء: ندرس إعادة النظر في شرائح الاستهلاك

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن دراسة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مع مراعاة تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات تطوير قطاع الكهرباء وضمان استدامة تقديم الخدمة، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتأثير الفواتير على ميزانيات الأسر.

إعادة هيكلة شركات الكهرباء لخفض التكاليف

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يساعد على تطوير منظومة العمل داخل الشركات وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحسين كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات، بما يدعم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل القطاع، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء.

وزير الكهرباء يكشف حجم الإنتاج السنوي

ولفت عصمت إلى أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهي كميات تعكس ضخامة القدرات الإنتاجية للقطاع وحجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن تحسين كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات يمثلان محورين أساسيين في خطة الوزارة لتطوير القطاع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

رسالة وزير الكهرباء للعاملين بالقطاع

ووجه الدكتور محمود عصمت الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.

وأكد أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع الأعطال والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين مستوى رضا المواطنين.

وتأتي تصريحات وزير الكهرباء في وقت تتزايد فيه اهتمامات المواطنين بملف فواتير الكهرباء وشرائح الاستهلاك، وسط ترقب لما ستسفر عنه دراسة الوزارة بشأن إعادة النظر في الشرائح، ومدى انعكاسها على تكلفة الاستهلاك بالنسبة للمشتركين.

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