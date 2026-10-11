لودوجوريتس: رحيل حسام عبد المجيد في يناير «مستحيل»

حسم كوزمين موتي، المدير التقني لنادي لودوجوريتس البلغاري، موقف حسام عبد المجيد من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن مغادرة اللاعب في يناير أمر مستحيل.

وقال موتي في تصريحات خاصة عبر برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم: «رحيل حسام عبد المجيد عن لودوجوريتس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستحيل».

وأضاف المدير التقني للنادي البلغاري: «لم يتواصل معنا أي نادٍ داخل أو خارج مصر بشأن التعاقد مع اللاعب في يناير»، لينفي وجود أي مفاوضات رسمية بشأن رحيل المدافع المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح موتي أن حسام عبد المجيد يحظى بمكانة مهمة داخل صفوف لودوجوريتس، مؤكدًا: «اللاعب من العناصر الأساسية حاليًا في الفريق»، في إشارة إلى اعتماد الجهاز الفني عليه خلال الفترة الحالية.

واختتم كوزمين موتي تصريحاته بالتأكيد على سعادة النادي بمشاركة حسام عبد المجيد مع منتخب مصر، قائلًا: «كنا سعداء بتواجده ومشاركته مع منتخب مصر»، ليؤكد تمسك لودوجوريتس باستمرار اللاعب ضمن صفوفه خلال المرحلة المقبلة.