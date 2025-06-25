محافظ الأقصر وعد فأوفى.. عماره يسلم مواطن عقد شقة سكنية استجابة لطلبه

في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، سلّم المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، عقد شقة سكنية للمواطن أسامة محمد جاز، أحد عمال النظافة بمدينة الأقصر، تنفيذًا لوعده له قبل شهر.

تعود الواقعة إلى لقاء عفوي عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدي أبو الحجاج، حيث استوقف المواطن محافظ الأقصر ،وناشده بتوفير وحدة سكنية تؤويه وأسرته المكونة من زوجته وأربعة أبناء، والذى يسكن في شقة صغيرة بمنطقة العوامية.

على الفور، استجاب المحافظ لطلبه، ووجّه منصور محمد، مدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، بتوفير وحدة سكنية مناسبة له، وقد تم تخصيص شقة بمنطقة سوق الصنايع بجوار مساكن المأذون، داخل إحدى العمارات السكنية التابعة للمحافظة.

وعبّر المواطن عن فرحته الكبيرة بتسلّمه عقد الشقة، موجّهًا الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر على سرعة الاستجابة ووفائه بوعده.

ويعكس هذا الموقف التزام الدولة وقياداتها بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم بشكل فعّال وإنساني.