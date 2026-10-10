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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: يعلن بيع أذون وسندات خزانة بـ 155 مليار جنيه غدا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يستعد البنك المركزي المصري؛ صباح غدًا الأحد بيع أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري فإنه من المخطط بيع أذون وسندات خزانة بزيادة تبلغ 45 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

تفاصيل بيع أدوات الدين

ويصل إجمالي بيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها في مزاد سيتم تنظيمه نيابة عن وزارة المالية؛ بقيمة تبلغ 155 مليار جنيه بما يعادل 2.96 مليار دولار.

ويخطط البنك المركزي المصري لبيع أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه تتضمن أجلي 182 و 364 يوما اعتبارًا من صباح غدا الأحد.

يتضمن مزاد بيع أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية بيع أجل 182 يوما بقيمة 50 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 80 مليار جنيه.

استحقاقات خزانة


كما سيتم بيع سندات خزانة ذو العائد الثابت من استحقاقي عامين و 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه.

وسيتم بيع استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه.

مع طرح أذون وسندات الخزانة اليوم بقيمة 155 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الأحد؛ سيتبقي طرحًا جديدًا في اليوم التالي بقيمة 135 مليار جنيه تتضمن أجلي خزانة و استحقاق ذو عائد متغير.

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