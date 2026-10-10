البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ17.14 تريليون جنيه في 5 شهور

ارتفع حجم الودائع في الجهاز المصرفي 17.145 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 17.03 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ17.02 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم الودائع الحكومية 3.304 تريليون جنيه في مايو 2026 مقابل 3.31 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 3.19 تريليون جنيه في مارس الماضي.

تفاصيل الودائع الحكومية

وقال التقرير إن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية 2.81 تريليون جنيه الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 2.75 ترييون جنيه في مارس السابق له.

وصل حجم الودائع بالعملة الأجنبية 498.954 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 523.15 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة ب، 551.6 ميار جنيه في مارس 2026.

وسجل حجم الودائع غير الحكومية 13.83 تريليون في مايو السابق مقابل 13.723 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 13.72 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.