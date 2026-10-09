البنك المركزي: 11.5 تريليون أرصدة القروض الممنوحة لعملاء البنوك في 5 أشهر

ارتفع إجمالي قروض عملاء البنوك بنهاية مايو الماضي إلى 11.5 تريليون جنيه مقابل 11.42 تريليون جنيه في إبريل الماضي، ومقارنة بـ11.317 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت قروض العملاء من الحكومة 6.16 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 6.17 تريليون جنيه في إبريل السابق له، ومقارنة بـ6.19 تريليون جنيه في مارس من نفس السنة.

وتضمنت تلك القروض بالعملة المحلية بقيمة 3.22 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 3.2 تريليون جنيه في إبريل السابق، ومقارنة بـ3.21 تريليون جنيه في مارس 2026.

بينما بلغت أرصدة القروض الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 2.94 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 2.97 تريليون جنيه في إبريل 2026، ومقارنة بـ 2.98 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبلغت القروض الممنوحة للعملاء من غير الحكومة 5.33 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 5.25 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ5.11 تريليون جنيه في مارس 2026.

وتضمنت تلك القروض بالعملة المحلية بقيمة 4.63 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 4.53 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 5.11 تريليون جنيه في مارس 2026.