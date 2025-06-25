محافظ الأقصر يتفقد حاضنة الأعمال بمدينة طيبة الجديدة ويشيد بجهود الشباب

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، حاضنة أعمال الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، وكان في استقباله المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والمهندس منتصر البنهاوى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر، و أحمد شاهين مدير حاضنة الأعمال .

وخلال جولته، تفقد المحافظ الورش المُستأجرة داخل الحاضنة، واطلع على مجموعة متنوعة من المشروعات التي يديرها شباب رواد الأعمال، والتي تنوعت بين ورش للمنتجات الورقية والأكواب الورقية، وورش لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، بالإضافة إلى ورشة متخصصة في تقديم الحلول للمنازل الذكية، وأخرى للصناعات الحرفية والتراثية وتصديرها، وكذلك ورشة لتحويل بودرة البلح إلى سكر التمر ، وورش الأحشاب.

وأشاد محافظ الأقصر بحماس الشباب وجهودهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات الواعدة، وموجهًا بتذليل العقبات أمامهم لتحقيق النجاح والاستدامة.