اتحاد شباب الأقصر ينفذ دورات تدريبية وفنية

قال صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إن إتحاد شباب الأقصر نفذ ثلاث فعاليات تدريبية وفنية مميزة استهدفت تمكين الفتيات والأطفال واكتشاف المهارات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

ولفت إلي أن الدورات عبارة عن دورة التطريز على القماش بمركز شباب الضبعية وقامت بالتدريب المدربة عطيات علي عباس ، ومنسق الدورة إيمان علي توفيق، وكان الهدف من الدورة تعليم أساسيات التطريز اليدوي للفتيات وتقديم مهارة قابلة للتطبيق العملي.

ودورة صناعة الشنط بالخرز والمكرميات وكانت بالعديسات بحري وقامت بالتدريب كلا من نجاح علي خليفة وسلوى رأفت بتنسيق إيمان محمد، وهدف الدورة تمكين الفتيات من مهارات يدوية تدعم ثقافة العمل الحر.

والفعالية الأخيرة كانت عبارة عن مسابقة الرسم للأطفال بمركز شباب الطود بمشاركة أكثر من 50 طفلا وطفلة ومنسقة الفعالية هالة عبده، وتم تكريم المتميزين، وكان هدف المسابقة هو تنمية الحس الفني والإبداعي لدي الأطفال، وحضر فعاليات المسابقة كلا من مديري إدارة الطود التعليمية، و إدارة شباب الطود، وقصر ثقافة الطود، والمهندس إسلام الدهرين رئيس إتحاد الشباب بالأقصر.

وأضاف المهندس إسلام الدهرين رئيس إتحاد الشباب بالأقصر، أن رسالة الإتحاد تهدف إلي دعم المهارات، وتنمية المواهب، ونشر ثقافة العمل والإبداع داخل كل مراكز الشباب بمحافظة الأقصر .