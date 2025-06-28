في القليوبية والغربية والأقصر.. قيادات المشيخة يتفقدون لجان امتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

واصل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولاته الميدانية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد اليوم السبت لجان القسم العلمي للبنين والفتيات بقليوب بمنطقة القليوبية الأزهرية، خلال أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية، واطمأن على سير العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية في القليوبية

واستمع وكيل الأزهر إلى آراء الطلاب والطالبات بشأن مستوى الامتحان، حيث عبّروا عن ارتياحهم للأسئلة، وطمأن الطلاب ودعاهم إلى مواصلة الاجتهاد وعدم النظر في المواد التي ينتهون من امتحانها.

وأكد على حرص الأزهر على أن تُعقد الامتحانات في بيئة منضبطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتُبرز المستوى الحقيقي للطلاب، مشيدًا بالالتزام الذي لمسه من الطلاب داخل اللجان، وبالجهود التي يبذلها رؤساء اللجان والملاحظون في أداء مهامهم بكل إخلاص.

امتحانات الثانوية الأزهرية في الغربية

كما تابع اليوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٨ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث قاموا بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتفقد الشرقاوي وأبو اليزيد، لجان: بنين وفتيات قطور، بنين الاحمدي، ولجان توثيق شفوي القرآن الكريم والحديث الشفوي بمنطقة الغربية الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية في الأقصر

كما تفقد اليوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٨ فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة فتيات الدير بمدينة إسنا شرق بمنطقة الأقصر الأزهرية.

رافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أثناء المتابعة ، الشيخ عبد الله صالح، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.