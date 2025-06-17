قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد
طالبة التجمع تحاول إنهاء حياتها..ماذا حدث داخل منزل كارما؟ تفاصيل
دعاء قبل النوم لمنع الكوابيس.. 4 أفعال حافظ عليها النبي
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد
نشر الأغنية بحسن نية.. أقوال بهاء سلطان في واقعة أغنية دون ترخيص
جيش الاحتلال: إيران تريد صنع قنبلة نووية.. ولن نسمح
عندى أمانة لشخص توفي ولا أعرف لمن أردها؟ أمين الفتوى يجيب
محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
الخدمات البيطرية: تكثيف التقصي الوبائي النشط للماشية بالمحافظات
عايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروط
غدا صرف آخر مرتبات لموظفي الحكومة خلال العام 2025/2024
تعرف على معلقي مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

امتحانات الثانوية الأزهرية.. تأخر 25 طالبا عن اللجان وعدم صلاحية حمامات أحد المعاهد

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تأخر 25 طالبا عن موعد لجنة امتحان مادة الفقه اليوم بعدد من المعاهد الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

كما رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، عدم صلاحية الحمامات داخل إحدى المعاهد التي تجرى فيها امتحانات الثانوية الأزهرية وأرسلت ملاحظاتها للمختصين بعمل اللازم بشأنها.

وأدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفقه للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، ودون ورود أية شكاوى، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لسير أعمال الامتحانات، تابع الشيخ أيمن عبدالغني مجريات الامتحان في مختلف اللجان عبر شاشات غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، للاطمئنان على انضباط اللجان والتزامها بالإجراءات والتعليمات المنظمة للامتحانات.

متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد لجان المعاهد

كما أجرى أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة ميدانية تفقد خلالها لجنتي معهد فتيات أسوان وبنين الإمام محمد متولي الشعراوي بمحافظة أسوان، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنتي معهد بنين وفتيات بني سويف، حيث أكدا انتظام العمل وارتياح الطلاب لمستوى الامتحان.

وأكدت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال متابعتها المستمرة لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، عدم تلقيها شكاوى تتعلق بامتحان مادة الفقه، مشيرة إلى حالة من الارتياح العام بين الطلاب، ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا و40,567 طالبة). وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

امتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفقه غرفة العمليات المركزية المعاهد الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

الإيجار القديم

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

المجني عليه

خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة

بالصور

ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

لطلاب الثانوية العامة .. 10 أطعمة تناولها يوميا فى الامتحانات | تزيد التركيز والذكاء

تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

لطيفة

لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

المزيد