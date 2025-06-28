وفد من مشيخة الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية بمطروح

تفقد وفد رفيع المستوى من مشيخة الأزهر، اليوم السبت، امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح، وذلك بحضور الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

ترأس الوفد الدكتور هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بمشيخة الأزهر، وضم في عضويته الدكتور كرم أحمد رضوان، وإسلام الطاهر، وإسلام علي، وناجي قطب، ومحمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

تابع الوفد عن كثب سير الامتحانات في لجان بنين وفتيات مطروح، حيث يؤدي طلاب "القسم العلمي" امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وقد تأكد أعضاء الوفد من تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددين على ضرورة توفير جو من الهدوء والراحة للطلاب، ومؤكدين أن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار.

كما تفقدت اللجنة لجان الامتحانات الشفوية، للتأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة وجاهزيتها، متمنين لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح برأس السنة الهجرية الجديدة، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالأوقاف والأزهر الشريف وعدد من أهالي مطروح، وذلك بمسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات تواشيح دينية لمشايخ أوقاف مطروح وأناشيد دينية لبراعم الأطفال.

وفي كلمته، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة لجميع قيادات وأهالي مطروح بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعم فيها الأمن و السلام والاستقرار على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية..

وأكد أن الهجرة النبوية الشريفة ليست انتقالا من مكان إلى مكان ولكنها نقلة حضارية وإنسانية عظيمة تحمل دروسا لا تنتهى ونستفيد منها حتى الآن، فهى تعطى دروساً في العطاء والبذل وحمل رسالة قيم الرحمة والتسامح، والمواطنه، وحرية العقيدة، وتؤكد أهمية التمسك بالقيم والثوابت الدينية السمحة.

وقال إن الدولة لا تألو جهدا في دعم ونشر تعاليم الخطاب الدينى الوسطى الصحيح، مشيدا بأبناء محافظة مطروح وتكاتفهم، مشددا على أنها ستظل نموذجا للوطنية تسود المحبة بين أبنائها ويجمعهم حب الدين والوطن والتمسك بتعاليم الدين السمحة.

بينما تناول الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، في كلمته قيم الهجرة النبوية الشريفة ودروسها في الصبر والتضحية والإيمان والتوكل على الله، مع ربط هذه القيم بواقع الأمة الإسلامية المعاصر.

وأكد في كلمته أن الهجرة النبوية ليست مجرد انتقال مكاني، بل نقلة حضارية وإيمانية جسَّدت أسمى معاني الفداء والتضحية من أجل نشر دعوة الحق، مشدِّدًا على ضرورة ترسيخ معاني الولاء والانتماء والخلق الرفيع في نفوس النشء والشباب.