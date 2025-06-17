حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل في واحة سيوة بمطروح.. صور

تعرضت إحدى مزارع النخيل منطقة طعويني بالمراقي بواحة سيوة لاندلاع النيران بها والتي تسببت في احتراق مساحة كبيرة من زراعات النخيل.

انتقال الحماية المدنية

قام مجلس سيوة بإبلاغ الحماية المدنية عن اندلاع الحريق وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.



أهالي سيوة يشاركون في الإطفاء

كما شارك أهالي واحة سيوة في مساعدة الحماية المدنية في عمليات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.



6 سيارات إطفاء

أكد رئيس مدينة سيوة أنه تم الدفع ب6 سيارات إطفاء "٤ سيارات حماية مدنية وسيارتين من القوات المسلحة بسيوة، وبمشاركة أهالي سيوة للسيطرة على النيران والذى تم السيطرة عليها .



